Разговор о бомбе в самолёте спровоцировал эвакуацию целого аэропорта
В аэропорту Онтарио (Калифорния) пришлось эвакуировать самолёт авиакомпании Frontier Airlines. Пассажиры и люди из терминала покинули здание из‑за сообщения о бомбе, однако угроза оказалась «виртуальной».
Как сообщает «Крыша ТурДома», всё началось с обычного игрового разговора. Один из пассажиров громко комментировал другу по видеосвязи прохождение миссии в компьютерной игре Call of Duty. Он сидел в наушниках и эмоционально предупреждал приятеля об опасности взрыва бомбы. Фраза прозвучала настолько отчётливо, что сосед по ряду всерьёз встревожился. Пассажир сразу сообщил о подозрительных словах стюардессам.
Экипаж передал информацию командиру воздушного судна, тот вызвал экстренные службы. Лайнер и терминал оперативно освободили от людей. Кинологи проверили самолёт и багаж, а полиция провела допрос молодого человека. В итоге правоохранители установили, что никакой реальной угрозы не было: парень просто обсуждал игровой процесс. Убедившись, что на борту нет оружия или взрывчатых веществ, пассажиров допустили обратно на рейс.
Читайте также: