Разговор о бомбе в самолёте спровоцировал эвакуацию целого аэропорта

12 ноября 2026, 01:24

В США эвакуировали пассажиров самолёта из-за разговора геймеров о бомбе

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Grok)

В аэропорту Онтарио (Калифорния) пришлось эвакуировать самолёт авиакомпании Frontier Airlines. Пассажиры и люди из терминала покинули здание из‑за сообщения о бомбе, однако угроза оказалась «виртуальной».