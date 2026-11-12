В Нью-Йорке при обрушении здания один человек погиб и десять пострадали
Трехэтажное здание на строительной площадке в Нью-Йорке полностью обрушилось. По данным пожарной службы города, которые приводит РИА Новости, в результате инцидента один человек погиб на месте.
Спасательная операция продолжается, подразделения экстренных служб ведут разбор завалов в поисках возможных выживших. В настоящий момент известно о десяти пострадавших. Четверо из них находятся в критическом состоянии. Еще шестеро человек получили легкие травмы.
Причины обрушения конструкции пока не установлены, на месте работают следователи. Мэр города распорядился взять расследование под особый контроль. Ожидается, что разбор завалов займет еще несколько часов. Спасатели призывают горожан держаться в стороне от оцепленного района.
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