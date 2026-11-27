В Салехарде пожар в частном доме привёл к гибели матери с тремя детьми
В Салехарде пожар в частном доме привёл к гибели четверых человек, включая детей. Об этом сообщили в канале «Следком89» на платформе MAX.
По сведениям пресс-службы МЧС Ямало-Ненецкого АО, о возгорании стало известно в 00:19 по московскому времени. Спасатели прибыли через несколько минут и увидели, что кровля пылает по всей площади. Открытое горение ликвидировали примерно через час.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Отмечается, что после тушения в доме в ДНТ «Север» обнаружили тела женщины и трёх её детей. Мужчина сумел спастись, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
На место выехала следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Причины возгорания установит пожарно-техническая экспертиза, а точные обстоятельства смерти погибших — несколько судебно-медицинских.
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