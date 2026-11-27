Чаша в форме груди королевы Марии-Антуанетты ушла с молотка почти за три миллиона евро
В Париже на аукционе Drouot продали фарфоровую чашу в форме женской груди, созданную в XVIII веке для французской королевы Марии-Антуанетты. Она ушла с молотка почти за три миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на торгах был установлен новый мировой рекорд стоимости для изделий Севрской фарфоровой мануфактуры: лот продали за 2 925 000 евро. Чаша-грудь (jatte-téton) входила в сервиз из 65 предметов для «Увеселительной молочной» — павильона королевы в парке замка Рамбуйе. В 1787–1788 годах туда поставили четыре таких чаши; три из них сейчас хранятся в музеях. Проданный экземпляр считали утраченным около двух столетий, однако затем его случайно нашли в ящике в одной из парижских галерей.
По широко распространённой легенде, форму изделия скопировали со слепка груди самой Марии-Антуанетты. Предварительно лот оценивали в сумму от одного до двух миллионов евро. По инициативе продавцов часть выручки направят в ассоциацию, которая борется с раком молочной железы.
Читайте также: