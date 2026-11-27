27 ноября 2026, 02:03

В Париже чашу в форме груди королевы Марии-Антуанетты продали за 2,9 миллиона евро

Фото: iStock/AndreyPopov

В Париже на аукционе Drouot продали фарфоровую чашу в форме женской груди, созданную в XVIII веке для французской королевы Марии-Антуанетты. Она ушла с молотка почти за три миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости.