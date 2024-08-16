В Приморском крае приостановили движение поездов из-за отсутствия электроэнергии

Фото: iStock/Serjio74
В Приморском крае после массового отключения электричества приостановили движение поездов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Отмечается, что в районе 10:15 на участках Кругликово – Находка длиной 875 километров и Угловая – Владивосток (42 километра) произошло аварийное отключение подстанций, питающих всю железнодорожную инфраструктуру.
В настоящее время компания-перевозчик совместно с властями региона прорабатывает альтернативные варианты осуществления перевозок, а также принимают меры по обеспечению безопасности пассажиров.
Ранее в этот день сообщалось, что в Приморье произошло массовое отключение электричества. Без света остались жители многих населённых пунктов региона. На месте происшествия не зафиксировано взрыва и ЧП внешнего характера.
Читайте также:
«Погас весь Владивосток»: Жители Приморья сообщают о массовом отключении света
Курчатов остался без света после падения обломков украинского дрона
Мировая угроза: безрассудные действия Украины опасны не только для Курской АЭС
В настоящее время компания-перевозчик совместно с властями региона прорабатывает альтернативные варианты осуществления перевозок, а также принимают меры по обеспечению безопасности пассажиров.
Ранее в этот день сообщалось, что в Приморье произошло массовое отключение электричества. Без света остались жители многих населённых пунктов региона. На месте происшествия не зафиксировано взрыва и ЧП внешнего характера.
Читайте также:
«Погас весь Владивосток»: Жители Приморья сообщают о массовом отключении света
Курчатов остался без света после падения обломков украинского дрона
Мировая угроза: безрассудные действия Украины опасны не только для Курской АЭС
Анастасия Чинкова