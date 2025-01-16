В Приморском крае пьяница бросил привязанного коня без еды и воды

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В Приморском крае пьяный хозяин оставил своего привязанного коня без воды и еды на пустыре. Местные жители всячески стараются помочь животному, носят ему еду, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Мужчину из поселка городского типа Дунай зовут Аркадий. Местные жители поделились, что хозяин регулярно употребляет спиртное и забывает про свое животное. Еще летом соседи видели, что конь бродит по округе в поисках еды. У одной из жительниц он даже вырвал мешок с мусором из рук.
Соседи много раз говорили с Аркадием, но это ни к чему не привело. Хозяин коня лишь привязал животное за гаражами без пропитания и, как уверяют местные жители, ушёл в запой. Они не смогли оставить животное на морозе и сейчас носят ему яблоки, овёс и воду.
Ранее сообщалось, что той-терьера, которого бросили в электричке Сергив-Посад — Москва, нашли. Собака обрела новый дом, и в настоящий момент греется в одеяле.
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Соседи много раз говорили с Аркадием, но это ни к чему не привело. Хозяин коня лишь привязал животное за гаражами без пропитания и, как уверяют местные жители, ушёл в запой. Они не смогли оставить животное на морозе и сейчас носят ему яблоки, овёс и воду.
Ранее сообщалось, что той-терьера, которого бросили в электричке Сергив-Посад — Москва, нашли. Собака обрела новый дом, и в настоящий момент греется в одеяле.
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Ольга Енгалычева