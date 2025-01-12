Житель Башкирии продырявил стену, чтобы помочь коту

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Житель Башкирии Руслан осознанно решил сделать крупную дыру перфоратором в своей квартире для спасения кота. Животное застряло в вентиляционной шахте, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Перед Новым годом жильцы многоквартирного дома в Уфе начали регулярно слышать мяуканье. Некоторое время они полагали, что кто-то из животных спрятался в подъезде, чтобы погреться. Однако никто ни разу кота так и не встретил. При этом крики все еще были слышны.
Через 12 дней мяуканье четко можно было услышать за стеной в ванной комнате одной из квартир. Хозяин жилплощади Руслан позвонил спасателям и разрешил сделать огромную дыру в стене лишь бы помочь животному. После спасения кот тут же бросился пить воду.
Руслан понял, что после случившегося представителя кошачьих необходимо приютить и дал новому питомцу имя — Кузя.
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Через 12 дней мяуканье четко можно было услышать за стеной в ванной комнате одной из квартир. Хозяин жилплощади Руслан позвонил спасателям и разрешил сделать огромную дыру в стене лишь бы помочь животному. После спасения кот тут же бросился пить воду.
Руслан понял, что после случившегося представителя кошачьих необходимо приютить и дал новому питомцу имя — Кузя.
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Ольга Енгалычева