В Таиланде задержали двух граждан Израиля за секс возле водопада
В Таиланде задержали двух граждан Израиля за непристойное поведение на острове Пханган. Об этом сообщает The Times of Israel.
По информации издания, молодая пара занялась сексом возле популярного среди туристов водопада Ванг Сай Тхонг. Инцидент произошёл днём и его сняли на видео, которое быстро распространилось в соцсетях, вызвав общественный резонанс.
Правоохранители установили личность иностранцев и задержали их в одном из местных отелей. Им предъявлены обвинения в нарушении общественной морали, за что в Таиланде предусмотрено тюремное наказание.
В полиции подчеркнули, что действия туристов не только противоречат местным законам, но и демонстрируют неуважение к тайской культуре и традициям.
