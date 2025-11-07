В Новой Зеландии известный бизнесмен попался на сексе с 16-летней проституткой
В Новой Зеландии арестован известный бизнесмен по обвинению в оплате сексуальных услуг 16-летней девушки. Об этом сообщает Stuff.
Юристы задержанного попросили не раскрывать его имя, уточнив, что он занимает руководящую должность в крупной компании. Изначально мужчину обвиняли в совращении несовершеннолетней, однако позже выяснилось, что он заплатил за услуги девушки.
В стране коммерческий секс с лицами младше 18 лет и покупка таких услуг запрещены. Подозреваемый признал вину и намерен добиваться освобождения без вынесения обвинительного приговора — формы наказания, при которой факт преступления фиксируется, но официального обвинительного решения суд не выносит.
Это решение позволяет дать шанс на исправление тем, кто впервые нарушил закон или совершил мелкое преступление. Самого бизнесмена отпустили под залог.
