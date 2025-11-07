В Британии заключенные устроили самосуд над убийцей двухлетней девочки

07 ноября 2025, 05:14

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В тюрьме строгого режима Уэйкфилд в Великобритании заключенные устроили самосуд над осужденным на пожизненное мужчиной, который жестоко убил двухлетнюю девочку. Об этом сообщает издание The Nightly.