В Британии заключенные устроили самосуд над убийцей двухлетней девочки
В тюрьме строгого режима Уэйкфилд в Великобритании заключенные устроили самосуд над осужденным на пожизненное мужчиной, который жестоко убил двухлетнюю девочку. Об этом сообщает издание The Nightly.
По версии следствия, трое заключенных устроили самосуд над 33-летним Кайлом Беваном, который в 2020 году забил до смерти двухлетнюю Лолу Джеймс, нанеся ей более 100 телесных повреждений. Утром охрана обнаружила мужчину без признаков жизни в его камере.
Полиция графства Уэст-Йоркшир подтвердила, что смерть заключенного носит криминальный характер. Трое сокамерников Бевана задержаны по подозрению в убийстве.
Ранее суд приговорил Бевана к пожизненному сроку с минимальным сроком отбытия 28 лет, отметив его полное отсутствие раскаяния и попытку инсценировать смерть ребенка как несчастный случай.
