В пришкольных лагерях Московской области открылась вторая смена

Общая сумма штрафов за нелегальную транспортировку и сброс строительных грунтов и отходов в Московской области за первые шесть месяцев текущего года превысила 20 млн рублей, нарушители были выявлены как в ходе рейдов, так и при помощи дорожных видеокамер, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.