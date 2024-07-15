В пришкольных лагерях Московской области открылась вторая смена

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В подмосковных пришкольных лагерях с начала лета отдохнули более 64 тыс. детей. Сейчас в них стартовала вторая смена, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Оставить ребёнка на целый день во вторую смену можно в 80 учебных заведениях региона. Школы примут около 5 тыс. ребят. Смены в лагерях посвящены спорту, патриотизму, Году семьи, Движению первых и другим темам. Для детей организуют развивающие занятия, спортивные игры, образовательные экскурсии», – говорится в сообщении.Как уточнили в министерстве, особое внимание в пришкольных лагерях уделяют детям с ограниченными возможностями здоровья и из социально незащищённых семей.
Лагеря будут открыты до конца лета, ожидается еще одна заключительная смена, которая начнется 1 августа и примет более 1,2 тыс. ребят.
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Лора Луганская