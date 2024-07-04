В волоколамском селе Ярополец установили кресты на купола Казанского храма

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Кресты установили на купола Казанского собора в усадьбе Чернышёвых в селе Ярополец Волоколамского городского округа, перед установкой был проведён чин освящения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Чин освящения возглавили митрополит Волоколамский Антоний и архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. К торжественному мероприятию присоединились благотворитель храма, представители компании «СК-Реставратор», жители и гости села, а также представители окружной администрации», — говорится в сообщении.Митрополит Фома поздравил всех собравшихся с радостным событием, а врио главы округа Наталья Козлова вручила ему благодарственное письмо за взаимодействие в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
Казанский храм был возведён в усадьбе Чернышёвых в конце XVIII века. В настоящее время в храме продолжаются реставрационные работы.
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