В программу «Открываем Россию заново» вошли две экспедиции в Подмосковье

Фото: Фотобанк МО/ Иван Водопьянов
Две экспедиции в Московскую область прошли конкурсный отбор межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«В Подмосковье в рамках программы будет отправлено две экспедиции: «Геология Подмосковья – путешествие вглубь истории» по заявке университета «Дубна» и «Социологическое исследование аудитории музея-заповедника «Архангельское» — на территории и за её пределами» по заявке музея», — говорится в сообщении.Всего на конкурс поступило более 400 заявок, из них было отобрано 43. Они будут обеспечены всеми ресурсами для отправки и проживания членов экспедиции, а также методологической поддержкой.
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