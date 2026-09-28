Подмосковная ватага заняла второе место на всероссийском турнире по киле
Ватага из Московской области стала призёром всероссийского турнира по киле «Богатырская сеча». Соревнования прошли на стадионе «Свиблово» в Москве, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Серебро турнира завоевал неоднократный победитель турнира – ватага из Раменского «Наш дом». В финале команда уступила ватаге «Сурский рубеж» из Чувашии. Бронзу взял «Уральский витязь» из Свердловской области.
Московскую область на соревнованиях представляли сразу четыре ватаги – «Наш дом» (Раменское), «Любера» (Люберцы), «1380 килАтонн» (Дзержинский) и «Северный человек» (Чехов/Серпухов). Всего за звание сильнейших боролись 10 команд из разных регионов.
Кила – русская командная игра с мячом массой около полутора килограммов, в которой сочетаются элементы регби и силового единоборства. Цель – занести мяч в «город» соперника. Когда мяч находится на земле, играть можно только ногами. Как только он оказывается в воздухе, его можно брать руками и передавать.
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