Подмосковная ватага заняла второе место на всероссийском турнире по киле

28 сентября 2026, 16:05

оригинал Фото: Федерация килы России

Ватага из Московской области стала призёром всероссийского турнира по киле «Богатырская сеча». Соревнования прошли на стадионе «Свиблово» в Москве, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.