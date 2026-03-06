В Прокопьевске капитально отремонтировали детскую поликлинику

06 марта 2026, 10:20

Фото: iStock/SeventyFour

В Прокопьевске Кемеровской области завершили капитальный ремонт детской поликлиники, построенной 50 лет назад. Об этом рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.





По словам главы региона, поликлиника полностью отвечает современным нормам. В учреждении установили новые инженерные системы, современную вентиляцию и пожарную сигнализацию. Кроме того, организовали комфортную комнату матери и ребенка, обустроили зоны ожидания и места для размещения колясок.





«Здесь работают два педиатра, два фельдшера, окулист, невролог, оториноларинголог, логопед, психолог. Также по графику также можно попасть на прием к хирургу, гинекологу и ортопеду», — пишет «Сiбдепо».