В МОДКТОБ завершили ремонт и обновили отделение стационара

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) подвели итоги очередного этапа обновления инфраструктуры. В начале 2025 года при поддержке Министерства здравоохранения Московской области завершили косметический ремонт консультативно-диагностической поликлиники учреждения, сообщает Министерство здравоохранения региона.



Параллельно преобразилось третье травматолого-ортопедическое отделение стационара. В помещениях обновлены интерьеры, что позволило создать более комфортные условия для пребывания пациентов и их родителей.

Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев отметил, что изменения направлены на повышение качества среды в медицинской организации.

«Мы рады тому, что теперь нашим пациентам будет еще комфортнее и уютнее проходить лечение в обновленных стенах нашей больницы. Ежедневные маленькие шаги сотрудников МОДКТОБ ведут к большим положительным изменениям внешнего вида консультативно-диагностической поликлиники и стационара», — подчеркнул он.
Отдельное внимание уделено оформлению пространства: элементы декора выполнены вручную сотрудниками больницы. По словам представителей учреждения, именно вовлечённость коллектива и креативный подход позволили сделать медицинскую среду более дружелюбной для детей.
Дайана Хусинова

