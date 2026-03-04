В МОДКТОБ завершили ремонт и обновили отделение стационара
В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) подвели итоги очередного этапа обновления инфраструктуры. В начале 2025 года при поддержке Министерства здравоохранения Московской области завершили косметический ремонт консультативно-диагностической поликлиники учреждения, сообщает Министерство здравоохранения региона.
Параллельно преобразилось третье травматолого-ортопедическое отделение стационара. В помещениях обновлены интерьеры, что позволило создать более комфортные условия для пребывания пациентов и их родителей.
Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев отметил, что изменения направлены на повышение качества среды в медицинской организации.
«Мы рады тому, что теперь нашим пациентам будет еще комфортнее и уютнее проходить лечение в обновленных стенах нашей больницы. Ежедневные маленькие шаги сотрудников МОДКТОБ ведут к большим положительным изменениям внешнего вида консультативно-диагностической поликлиники и стационара», — подчеркнул он.Отдельное внимание уделено оформлению пространства: элементы декора выполнены вручную сотрудниками больницы. По словам представителей учреждения, именно вовлечённость коллектива и креативный подход позволили сделать медицинскую среду более дружелюбной для детей.