В МОДКТОБ завершили ремонт и обновили отделение стационара

04 марта 2026, 14:51

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) подвели итоги очередного этапа обновления инфраструктуры. В начале 2025 года при поддержке Министерства здравоохранения Московской области завершили косметический ремонт консультативно-диагностической поликлиники учреждения, сообщает Министерство здравоохранения региона.





Параллельно преобразилось третье травматолого-ортопедическое отделение стационара. В помещениях обновлены интерьеры, что позволило создать более комфортные условия для пребывания пациентов и их родителей.



Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев отметил, что изменения направлены на повышение качества среды в медицинской организации.





«Мы рады тому, что теперь нашим пациентам будет еще комфортнее и уютнее проходить лечение в обновленных стенах нашей больницы. Ежедневные маленькие шаги сотрудников МОДКТОБ ведут к большим положительным изменениям внешнего вида консультативно-диагностической поликлиники и стационара», — подчеркнул он.