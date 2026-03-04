Бесплатные земельные участки в Подмосковье получили более 2600 врачей

04 марта 2026, 14:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 2 600 медиков, работающих больницах и поликлиниках Московской области, бесплатно получили земельные участки для строительства дома или дачи по программе «Земля врачам», которая реализуется в регионе с 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.





Программа распространяется на врачей 39 специальностей. Им предоставляют в пользование участки в 32 округах региона сроком на шесть лет. Если за это время медик построит там капитальное сооружение, землю можно будет оформить в собственность.





«Земля врачам» является частью широкого комплекса мер социальной поддержки медработников. За время действия программы земельные участки в Московской области получили свыше 2,6 тыс. врачей, работающих в наших медучреждениях», — цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства — главы Минздрава региона Максима Забелина.