В Протвине установили новое освещение на Фестивальной улице

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Систему наружного освещения протяжённостью 365 метров установили на дворовой территории у домов №№3, 5, 11, и 11 по Фестивальной улице в городе Протвино, работа была проведена в рамках реализации проекта «Светлый город», сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«На Фестивальной улице установили 15 светильников и 15 опор для них. Протяженность линии наружного освещения составила 365 метров», — говорится в сообщении.Губернаторский проект «Светлый город» реализуется в регионе на протяжении восьми лет, за это время уличное освещение в рамках проекта установили на 214 объектах в 48 округах области. Установлено 3 тысячи 986 фонарных столбов. Работы по проекту продолжатся и в будущем году.
Читайте также:
В Подмосковье составили топ-3 самых посещаемых тюбинговых горок
В Подмосковье открыли центр подготовки к празднованию 80-летия Победы
В Жуковском объявили конкурс на благоустройство городского сквера
Лев Каштанов