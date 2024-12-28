В Протвине установили новое освещение на Фестивальной улице

Собаководам, которые планируют уехать на Новый год и не смогут взять с собой любимца, важно найти надежную передержку для питомца. Обычно владельцы стараются оставить собаку с родными или близкими, но не у всех есть такая возможность, поэтому Российская кинологическая федерация подготовила советы, как выбрать надежную передержку для собаки на Новый год.