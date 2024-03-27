В Протвино состоялся регэтап чемпионата «Профессионалы» по кинологии

Фото: Анна Мороз
Юные кинологи Подмосковья доказывают свой профессионализм на в Протвино. Об этом сообщил корреспондент.
Соревнования проводятся на базе Губернского колледжа.
Стоит отметить, что чемпионат России «Профессионалы» также состоится в Протвино в июне этого года.
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«С 25 по 30 марта пятеро студентов из Губернского, Щёлковского и коллежа «Энергия» города Реутов доказывают свой профессионализм. В соревнованиях три модуля: навыки ухода за собакой, общий и специальный курс дрессировки и проект кинологического бизнеса. Среди экспертов, оценивающих мастерство конкурсантов, присутствуют индустриальные эксперты – специалисты профессиональной отрасли. Призёры и победители чемпионата получат стажировку у ведущих работодателей региона», — поделился корреспондент.
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Мира Полтева