В психбольнице Томска объяснили закупку 20 тысяч пачек сигарет
Клиническая психиатрическая больница в Томске в 2025 году закупила 20 тысяч пачек сигарет на сумму более 3,1 миллиона рублей. Как пояснили в пресс-службе областного Минздрава, решение было принято с целью предотвращения ухудшения состояния психического здоровья у стационарных пациентов.
Согласно данным с портала госзакупок, сигареты приобретались учреждением в рамках регулируемой системы реализации товаров с цифровой маркировкой «Честный знак». В облздраве подчеркнули, что бюджетные средства при этом не использовались.
Отмечается, что запрет на курение для страдающих психическими расстройствами лиц может значительно усугубить процесс терапии. Это связано с возможным ухудшением состояния психики как реакцией на дополнительный стресс.
Обеспечение сигаретами происходило исключительно по заявкам самих пациентов, с обязательным согласованием с лечащим врачом. Контроль за выдачей осуществляли старшие медсёстры и инструкторы по реабилитации, уточняет ТАСС.
Также было заявлено, что в настоящий момент запасов сигарет в учреждении нет, а новых закупок не планируется.
Читайте также: