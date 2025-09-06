В психбольнице Томска объяснили закупку 20 тысяч пачек сигарет

06 сентября 2025, 18:44

Томская психбольница закупила 20 тысяч пачек сигарет для пациентов

Фото: iStock/PamWalker68

Клиническая психиатрическая больница в Томске в 2025 году закупила 20 тысяч пачек сигарет на сумму более 3,1 миллиона рублей. Как пояснили в пресс-службе областного Минздрава, решение было принято с целью предотвращения ухудшения состояния психического здоровья у стационарных пациентов.