В Казахстане установили рекорд по изъятию наркотиков

05 сентября 2025, 14:52

Силовики Казахстана изъяли свыше 13 тонн наркотиков в Алматы

Фото: istockphoto/Roman Didkivskyi

В Казахстане изъяли рекордную партию кокаина — 13 тонн 183 килограмма, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.