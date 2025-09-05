Достижения.рф

В Казахстане установили рекорд по изъятию наркотиков

Силовики Казахстана изъяли свыше 13 тонн наркотиков в Алматы
Фото: istockphoto/Roman Didkivskyi

В Казахстане изъяли рекордную партию кокаина — 13 тонн 183 килограмма, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.



По данным КНБ, груз предназначался для транзита через территорию республики в другие страны; меры по его задержанию были приняты своевременно.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция остановила два автомобиля с мигрантами, в которых обнаружили 32 свёртка с наркотиками. В Hyundai Sonata, за рулём которого находился 33-летний иностранец, изъяли 12 свёртков и восемь пакетиков с запрещёнными веществами; в Hyundai Solaris, которым управлял 20-летний мигрант, нашли ещё 12 свёртков.

Также в Новосибирской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. По версии следствия, финансирование организации осуществлялось при поддержке украинских кураторов.

Читайте также:

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0