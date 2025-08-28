Выяснилось, каким образом курение помогло посетителям «Крокуса» избежать смерти

28 августа 2025, 07:45

Посетители «‎Крокуса» вышли подышать перед концертом незадолго до его начала

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Несколько посетителей концерта в «Крокус Сити Холле» рассказали в суде о чудесном спасении, произошедшем незадолго до трагического теракта. Как сообщает РИА Новости, свидетели рассказали, что вышли из зала на перекур, подышать свежим воздухом или за водой всего за несколько минут до начала выступления.