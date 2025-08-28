Выяснилось, каким образом курение помогло посетителям «Крокуса» избежать смерти
Несколько посетителей концерта в «Крокус Сити Холле» рассказали в суде о чудесном спасении, произошедшем незадолго до трагического теракта. Как сообщает РИА Новости, свидетели рассказали, что вышли из зала на перекур, подышать свежим воздухом или за водой всего за несколько минут до начала выступления.
Один из опрашиваемых сообщил, что, выйдя покурить, стал свидетелем того, как террористы начали входить в концертный зал. Он, осознав угрозу, не вернулся обратно. Эти свидетельства были представлены во время процесса, который проходит в Втором западном окружном военном суде в выездном формате.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по зрителям и подожгли зал, в результате чего погибли 149 человек, один пропал без вести, а 609 получили травмы. Ущерб от атаки оценен в около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых находятся 19 человек, из которых 13 обвиняются в терроризме.
Судебный процесс был закрыт для публики по ходатайству прокурора в целях обеспечения безопасности участников.
Читайте также: