В Пскове археологи обнаружили уникальный византийский крест-энколпион
В Пскове при прокладке коммуникаций на Красноармейской набережной археологи обнаружили редчайший византийский крест с ликом святого Василия — уникальный фрагмент энколпиона ручной работы. Об этом сообщает «Информ Псков».
Как рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова, изображение на кресте не штамповалось, а гравировалось. Подобные кресты-энколпионы встречаются в районе Херсонеса на юге страны, а на Северо-Западе известно всего три таких находки: две — в Гнездове и на Рюриковом городище, третья — псковская.
«То есть это уникальный экспонат, ручная работа. Другого второго такого нет», — отметила она.Крест представляет собой нательный энколпион — полый двустворчатый сосуд, предназначенный для хранения частиц мощей святых или других священных реликвий. Он был призван охранять человека от различных напастей, особенно в дальних путешествиях или походах. Раскопки на этом участке велись несколько лет назад в связи со строительством дома, а в этом году там прокладывали коммуникации глубокого заложения, и на одном из отрезков пришлось провести археологические работы — именно тогда и обнаружили артефакт. Специалисты продолжают изучать находку.