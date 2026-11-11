В Пскове археологи обнаружили уникальный византийский крест-энколпион

11 ноября 2026, 20:30

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Пскове при прокладке коммуникаций на Красноармейской набережной археологи обнаружили редчайший византийский крест с ликом святого Василия — уникальный фрагмент энколпиона ручной работы. Об этом сообщает «Информ Псков».





Как рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова, изображение на кресте не штамповалось, а гравировалось. Подобные кресты-энколпионы встречаются в районе Херсонеса на юге страны, а на Северо-Западе известно всего три таких находки: две — в Гнездове и на Рюриковом городище, третья — псковская.





«То есть это уникальный экспонат, ручная работа. Другого второго такого нет», — отметила она.