В «Пулково» опровергли информацию о микроавтобусе, якобы подрезавшем самолёт

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
В пресс-службе управляющей компании сообщили, что эти сообщения не соответствуют действительности. Обслуживание рейса проходило без нарушений. Также не было зафиксировано помех движению самолёта. В настоящее время аэропорт продолжает свою работу в штатном режиме.
Читайте также:
В аэропорту Пулково водитель микроавтобуса подрезал самолёт «Победы»
Самолёт «Уральских авиалиний», приземлившийся в поле, распилят на металлолом
Футболисты сборной Гамбии едва не погибли в самолёте во время рейса