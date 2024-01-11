Футболисты сборной Гамбии едва не погибли в самолёте во время рейса

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Игроки сборной Гамбии по футболу почувствовали себя плохо сразу после взлёта самолёта, в котором они отправлялись на выездную игру. Только экстренная посадка помогла избежать трагедии.
Как позже выяснилось, салон потерял герметичность, в результате чего произошла утечка кислорода, поэтому в воздухе на борту наблюдалась его огромная нехватка. Только своевременно поднятая тревога и быстрые действия экипажа спасли жизни игроков команды, так как при большом недостатке кислорода в крови человек сначала как бы засыпает, а потом умирает, не приходя в сознание.
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Александр Бойцов