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В аэропорту Пулково водитель микроавтобуса подрезал самолёт «Победы»

12 января 2024, 08:12
Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Из-за инцидента в аэропорту Пулково чуть не сорвался рейс в Пермь.
SHOT пишет, что «Боинг 737-8002 готовился к вылету. Самолёт уже отъехал от стоянки и двигался в сторону полосы, как неожиданно перед ним на рулёжную дорожку выехал белый микроавтобус.

В итоге пилотам пришлось тормозить самолёт. Происшествие не помешало борту улететь из Санкт-Петербурга в Пермь.


Водителя микроавтобуса задержали. В данный момент он объясняет, почему нарушил правила и чуть не устроил аварию с самолётом.

Ранее сообщалось, что пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» уже четвёртый час не могут вылететь из Махачкалы в Москву, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, рейс U6 452 Махачкала — Москва должен был вылететь в 15:00. Вылет сперва отложили на два часа, а затем признались, что не уверены, когда самолёт сможет взлететь.

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#самолет
#аэропорт
#санкт-петербург
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В Челябинске разыскивают неизвестных, которые пытались сжечь два жилых дома
12 января 2024, 07:47

Фото: iStock/sarawutk

Полиция в Челябинске разыскивает поджигателей, когторые пытались спалить два жилых дома в разных районах города с помощью шин, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД города.
«В отделы полиции «Курчатовский» и «Северо-Западный» поступили сообщения от местных жителей о возгорании шин в подъездах домов по улице Скульптора Головницкого и 40-летия Победы», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент полиция выясняет все подробности произошедшего и устанавливает личности злоумышленников.

Напомним, вчера поджог произошёл в исправительной колонии Кабардино-Балкарской Республики. Заключённые возмутились тем, что их поместили в штрафной изолятор и подожгли там матрасы, однако, возгорание было оперативно обнаружено и ликвидировано.

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#челябинск
#пожар
#поджог
#полиция
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В Дагестане двое мужчин избили и ограбили пожилых супругов на 2,3 млн руб.
В Дагестане двое мужчин избили и ограбили пожилых супругов на 2,3 млн руб. — МВД
12 января 2024, 06:31

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Дагестане двое мужчин избили и ограбили пожилую пару на сумме около 2,4 млн руб. В настоящее время злоумышленников задержала полиция, сообщили в региональном МВД.
Происшествие случилось в селе Новочуртах в понедельник, 8 декабря. Двое мужчин проникли в дом пожилых супругов и избили из, после чего забрали из дома ювелирные изделия на сумму и 500 тыс. рублей и 1,8 млн руб. наличными.

«Подозреваемые в разбое установлены. Ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха», —проинформировали в пресс-службе МВД по региону.

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Daily Mail: 21-летняя сотрудница тюрьмы попала под суд из-за романа с заключённым

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#происшествие
#мвд
#дом
#дома
#дагестан
#кража
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На Сахалине фельдшер ногой вытолкала из «скорой» бабушку годовалого пациента
12 января 2024, 05:35

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На Сахалине фельдшер не позволил местной жительнице сопроводить в больницу годовалого внука, вытолкав её из автомобиля скорой помощи ногой. Блогер Светлана Негматулина опубликовала видеозапись случившегося в Телеграм-канале «Ворона Карловна».
Уточняется, что инцидент случился в селе Санаторном. С двумя детьми 12 лет и одного года сидела бабушка, пока их мать уехала в областной центр по делам. Заметив недомогание у одного из внуков, женщина вызвала «скорую». Медик, пребывшая на вызов, решила госпитализировать младенца, после чего разгорелся конфликт.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как пожилая женщина пытается зайти в карету «скорой», а фельдшер в это время выталкивает её ногой.

В свою очередь, в областном Минздраве заявили, что медик выполнила все необходимые по нормативам действия, подчеркнув, что бабушка малолетнего пациента постоянно вмешивалась в работу фельдшера.

«Учитывая агрессивное поведение бабушки, фельдшер обратилась на станцию скорой помощи для вызова бригады полицейских. В сопровождении бригады скорой помощи и малолетнего ребенка в больницу бабушке было отказано в связи с ее неустойчивым поведением и тем фактом, что она не является официальным представителем пациента», — цитирует издание Citysakh.ru сообщение пресс-службы министерства здравоохранения.

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#конфликт
#женщина
#инцидент
#скорая помощь
#медики
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В Екатеринбурге заметили босого плачущего мальчика, гуляющего с мамой
В Екатеринбурге заметили босого плачущего мальчика, гуляющего с мамой — Е1
12 января 2024, 04:58

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

В Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный заметили босого мальчика, плачущего от холода, который выгуливал собаку вместе с мамой. Об этом пишет Телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
«Добрый вечер, наблюдала только что картину: по улице Чемпионов, 15 мать с босым ребенком, который плачет от холода и хватается за ноги, выгуливали собаку. Мальчишку жалко», — цитирует издание слова одного из очевидцев.

При этом женщина шла рядом и кричала на сына матом за то, что он слишком долго выгуливает собаку.

«Она сильно ругалась матом из-за собаки, что он долго выгуливал её, у неё же лапы замерзли», — рассказала местная жительница.

По информации Е1, екатеринбурженка вывела ребёнка на улицу без обуви «в целях воспитания». Жители микрорайона передали информацию правоохранительным органам.

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#женщина
#мать
#жители
#мальчик
#екатеринбург
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В Йемене из-за авиаударов США начались пожары и разрушения, рассказали очевидцы
РИА Новости: В Йемене из-за ударов США зафиксировали сильные пожары и разрушения
12 января 2024, 04:06

Фото: iStock/MMADIA

В ряде провинций Йемена зафиксированы сильные пожары и разрушения из-за начавшихся авиаударов США и Великобритании по объектам хуситов (движения «Ансар Алла»). Об этом пишет РИА Новости.
По словам очевидцев, на территории Йемена прогремели мощные взрывы. Так, пожары начались в йеменской столице Сане, контролируемой Хуситами.

Кроме того, в социальных сетях появились видео взрывов в городе Ходейда на берегу Красного моря.


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#новости
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Daily Mail: 21-летняя сотрудница тюрьмы попала под суд из-за романа с заключённым
Daily Mail: В Великобритании сотрудница тюрьмы завела роман с заключённым
12 января 2024, 03:54

Фото: iStock/1shostak

В Великобритании 21-летняя сотрудница тюрьмы Меган Брин попала под следствие из-за того, что вступила в отношения с преступником, отбывающим наказание. Об этом пишет Daily Mail.
В публикации говорится, что девушка работала сразу в двух мужских тюрьмах округа Гвинт. В 2022 году Брин сблизилась с заключенным в одном из мест лишения свободы. Спустя некоторое время о романе сотрудницы тюрьмы и преступника стало известно суду.

Меган Брин обвинили в неправомерном поведении на госслужбе и незаконном доступе к компьютеру. Суд утверждает, что сотрудница тюрьмы запрограммировала компьютер на выполнение команды, которая обеспечивала несанкционированный доступ к хранящимся данным.

В ходе судебного заседания Брин не признала свою вину. Рассмотрение дела отложили на ноябрь 2024 года.

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В Москве арестовали 43-летнего мигранта, пытавшегося задушить ребёнка в магазине

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#преступники
#великобритания
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В Москве арестовали 43-летнего мигранта, пытавшегося задушить ребёнка в магазине
12 января 2024, 03:40

Фото: iStock/FOTOKITA

В Москве суд арестовал гражданина Киргизии, который пытался задушить девочку в одном из продуктовых магазинов города. Об этом СК РФ сообщает в Телеграм-канале.
«Мужчине, обвиняемому в покушении на убийство малолетней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе заседания подозреваемый заявил, что во время угроз ребёнку он находился в состоянии алкогольного обвинения. Мужчина подчеркнул, что не собирался убивать девочку, а планировал только выйти на улице, прикрывшись ей, после чего отпустить. Кроме того, он возражал против нахождения под стражей.

Инцидент случился в субботу, 6 января, на Новочеркасском бульваре. В магазине «Мяснов» 43-летний мужчина, две недели назад приехавший в Россию, набросился на незнакомую девочку и стал душить её. На допросе мигрант признал свою вину. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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#мигрант
#уголовное следователи
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#мужчина
#покушение
#ребёнок
#москва
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В Турции спасатели нашли телефон, принадлежащий пропавшей россиянке Ярыгиной
IHA: В Турции нашли телефон, принадлежащий пропавшей россиянке Ярыгиной
12 января 2024, 01:12

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Турецкие спасатели нашли телефон, принадлежащий пропавшей россиянке из Кирова Надежде Ярыгиной. Об этом сообщает IHA.
«Сегодня в результате поисков на горе Чалыш обнаружен принадлежащий туристке телефон», — пишет агентство.

Отмечается, что к поисковой операции привлечены более 40 спасателей, усиливших поиски в районе пропажи туристки из России, включая море.

Надежда Ярыгина прилетела в Турцию 30 декабря. 8 января россиянка должна была вылететь обратно в Москву, однако не явилась на рейс. В российском генконсульстве сообщали, что туристка пропала 4 января, не вернувшись в отель после прогулки.

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#море
#поиски
#россияне
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#туристы
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В Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков угнал машину таможенников
112: Подозреваемый в контрабанде наркотиков угнал служебную машину таможенников
12 января 2024, 00:54

Фото: iStock/artolympic

В Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков угнал служебную машину таможенников, пока его везли на допрос. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уроженец Таджикистана Умарсуда Абубакри Новичен, которого взяли с поличным, согласился сотрудничать со следствием, начал давать показания. Однако когда его повезли на оперативно-розыскное мероприятие, случилось непредвиденное. Офицер таможни заехал заправиться, вышел из машины, а подозреваемый в это время пересел за руль и дал по газам.

Автомобиль позже нашли по камерам в районе Бескудниковского проезда, а затем задержали и беглого правонарушителя. Сейчас правоохранители уже везут его в отдел полиции.

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