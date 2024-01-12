В аэропорту Пулково водитель микроавтобуса подрезал самолёт «Победы»

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev
Из-за инцидента в аэропорту Пулково чуть не сорвался рейс в Пермь.
SHOT пишет, что «Боинг 737-8002 готовился к вылету. Самолёт уже отъехал от стоянки и двигался в сторону полосы, как неожиданно перед ним на рулёжную дорожку выехал белый микроавтобус.
В итоге пилотам пришлось тормозить самолёт. Происшествие не помешало борту улететь из Санкт-Петербурга в Пермь.
Водителя микроавтобуса задержали. В данный момент он объясняет, почему нарушил правила и чуть не устроил аварию с самолётом.
Ранее сообщалось, что пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» уже четвёртый час не могут вылететь из Махачкалы в Москву, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, рейс U6 452 Махачкала — Москва должен был вылететь в 15:00. Вылет сперва отложили на два часа, а затем признались, что не уверены, когда самолёт сможет взлететь.
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В итоге пилотам пришлось тормозить самолёт. Происшествие не помешало борту улететь из Санкт-Петербурга в Пермь.
Ранее сообщалось, что пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» уже четвёртый час не могут вылететь из Махачкалы в Москву, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, рейс U6 452 Махачкала — Москва должен был вылететь в 15:00. Вылет сперва отложили на два часа, а затем признались, что не уверены, когда самолёт сможет взлететь.
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Мария Фирсова