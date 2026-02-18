В пунктах сдачи ЕГЭ усилят безопасность на фоне нападений на школы

18 февраля 2026, 14:16

Фото: iStock/Ritthichai

Безопасность в пунктах проведения ЕГЭ усилят на фоне участившихся нападений на школы. Перед экзаменами здания будут дополнительно проверять сотрудники Росгвардии с кинологами, после чего помещения опечатают и возьмут под охрану.





Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в мае Минпросвещения совместно с МЧС и Росгвардией проведут специальные учения. По его словам, каждый пункт сдачи экзамена принимается за несколько дней до начала испытаний, однако в этом году акцент на проверках будет усилен.Музаев отметил, что в последние месяцы фиксируется всплеск нападений на образовательные учреждения.



В связи с этим ведомства намерены дополнительно проверить работу системы безопасности. Как и в предыдущие годы, за день до экзамена пункты проведения ЕГЭ обследуют росгвардейцы, в том числе с собаками, после чего здания опечатают, чтобы исключить любые угрозы и обеспечить безопасные условия для школьников.

