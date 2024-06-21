В Пущине благоустроили бульвар Иерусалимского

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Благоустройство бульвара имени Академика Иерусалимского завершили в подмосковном Пущине, работы проводились по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
В министерстве добавили, что всего в текущем году на территории Московской области в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» запланировано создание 23 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 14 парков, 12 лесопарков и шести набережных.«На бульваре обустроили новые удобные пешеходные дорожки, установили скамейки и урны, а также создали новую систему освещение и провели озеленение», — говорится в сообщении.
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