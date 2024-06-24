В Пущине подключили архитектурную подсветку на бульваре Болотова

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Работы по благоустройству бульвара Андрея Болотова ведутся в подмосковном Пущине, на объекте установили архитектурную подсветку подпорных стен, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Территория стала еще светлее и комфортнее для вечерних прогулок. В темное время суток общественное пространство преображается благодаря иллюминации», — отмечается в сообщении.В рамках благоустройства на бульваре восстановили подпорные стены, уложили новую плитку, установили качели, беседки, скамейки и урны, а также стенды, на которых размещена информация об учёном Андрее Болотове, чьё имя носит бульвар.
Благоустройство проводится по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Все работы планируется завершить до конца лета.
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