В Пущине стартовала конференция «Биология — наука XXI века»

Фото: Мария Панина
Более 400 молодых ученых-биологов приняли участие в конференции «Биология — наука XXI века» в Пущине. Об этом сообщил корреспондент.
27-я международная школа-конференция молодых учёных «Биология — наука XXI века» является одним из самых масштабных событий для научной молодежи в России
Стоит отметить, что в конференции принимают участие аспиранты, магистранты и студенты биологических вузов и предпринимателей в сфере наукоёмкого бизнеса.
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«Мы рады приветствовать всех в биологической столице России. Поделюсь хорошей новостью — в прошлом году наше открытие вошло в топ-3 достижений российской науки. В образцах арктической почвы были обнаружены организмы, которые вернулись к жизни через десятки тысяч лет. Конференция — это прекрасная возможность заявить о себе и найти партнёров, начать новые совместные исследования», — подчеркнул директор ФИЦ ПНЦ РАН Павел Грабарник.
Стоит отметить, что в конференции принимают участие аспиранты, магистранты и студенты биологических вузов и предпринимателей в сфере наукоёмкого бизнеса.
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Мира Полтева