В Пушкине снесли 97-летний аварийный многоквартирный дом

Аварийный многоквартирный деревянный двухэтажный дом 1928 года постройки снесли на улице Лермонтова в подмосковном Пушкине, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь дома на восемь квартир составляла немногим больше 356 квадратных метров. Основные конструкции здания пришли в негодность, поэтому дом признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, и здание некоторое время стояло пустым. Туда могли свободно входить посторонние. Кроме того, в доме произошёл пожар. Полуразрушенную постройку внесли в список на ликвидацию и снесли в четвёртом квартале 2024 года», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Сейчас здание полностью снесено, участок, который оно занимало, очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа пока не приняла.
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