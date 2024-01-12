В Пушкине стартовало строительство двух высотных жилых домов с паркингом

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Жилой комплекс из двух 25-этажных домов с подземным паркингом начали строить на 2-м Фабричном проезде в подмосковном Пушкине, извещение о начале работ поступило в Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь двух высоток составит более 50 тысяч квадратных метров. Там разместятся 553 квартиры. Отмечается, что первые этажи домов будут нежилыми. Поземный паркинг ЖК сможет вместить 439 машин», — отмечается в сообщении.Завершить строительство планируется до конца 2026 года. Застройщиком выступает компания «СЗ «Статус».
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Лев Каштанов