В Пушкино провели заседание Совета депутатов округа

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
51-е заседание Совета депутатов округа Пушкинский прошло 27 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На повестке дня было шесть вопросов.
Также была утверждена структура и регламент работы Совета депутатов округа.
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«Среди утверждённых документов — изменения в бюджет округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Также мы рассмотрели вопрос о передаче имущества из федеральной и региональной собственности в муниципальную собственность Пушкинского. Благодарю коллег за чёткую и слаженную работу», — отметил глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов.
Также была утверждена структура и регламент работы Совета депутатов округа.
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Мира Полтева