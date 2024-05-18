В Пушкино стартовал турнир по функциональному многоборью «Живая сталь»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
Vll открытый турнир по функциональному многоборью «Живая сталь» проводится в Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Соревнования проводятся на набережной реки Серебрянки.
В мероприятии принимают участие 42 спортсмена-любителя из Московской области.
Всех участников оценивает профессиональное жюри и по окончанию открытому турниру победители получать грамоты и медали.
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В мероприятии принимают участие 42 спортсмена-любителя из Московской области.
«На соревнованиях ребятам нужно пробежать три километра на скорость, сделать за три минуты максимальное количество повторений становой тяги, а также показать технику гребли на тренажере и сделать протяжку блина с пола вверх над головой и многое другое», — поделились в пресс-службе.
Всех участников оценивает профессиональное жюри и по окончанию открытому турниру победители получать грамоты и медали.
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Мира Полтева