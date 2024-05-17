Хоккеист Гераськин привёз в родной Клин Кубок Гагарина

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковного хоккеиста Игоря Гераськина, завоевавшего Кубок Гагарина в составе ХК «Металлург», торжественно встретили в Клину. Он привёз главный трофей КХЛ в родной город, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Обладателем престижного трофея клинчанин стал по итогам сезона КХЛ 2023/2024. В проходившем в апреле финале магнитогорский клуб обыграл ярославский «Локомотив» и в третий раз завоевал кубок.
Именно на этой клинской арене и выставили кубок. Там также состоялась встреча жителей с титулованным спортсменом. Во время презентации Кубка Гагарина хоккеист пообщался с земляками, сфотографировался и раздал желающим автографы.
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«Я всегда знал, что, если выиграю Кубок Гагарина, повезу его в родной Клин. Осталось только даты согласовать. Наверняка выставим его в Ледовом дворце имени Валерия Харламова», – сказал после победы «Матч ТВ» Гераськин.
Именно на этой клинской арене и выставили кубок. Там также состоялась встреча жителей с титулованным спортсменом. Во время презентации Кубка Гагарина хоккеист пообщался с земляками, сфотографировался и раздал желающим автографы.
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Лора Луганская