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Хоккеист Гераськин привёз в родной Клин Кубок Гагарина

17 мая 2024, 22:55
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Подмосковного хоккеиста Игоря Гераськина, завоевавшего Кубок Гагарина в составе ХК «Металлург», торжественно встретили в Клину. Он привёз главный трофей КХЛ в родной город, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Обладателем престижного трофея клинчанин стал по итогам сезона КХЛ 2023/2024. В проходившем в апреле финале магнитогорский клуб обыграл ярославский «Локомотив» и в третий раз завоевал кубок.
«Я всегда знал, что, если выиграю Кубок Гагарина, повезу его в родной Клин. Осталось только даты согласовать. Наверняка выставим его в Ледовом дворце имени Валерия Харламова», – сказал после победы «Матч ТВ» Гераськин.


Именно на этой клинской арене и выставили кубок. Там также состоялась встреча жителей с титулованным спортсменом. Во время презентации Кубка Гагарина хоккеист пообщался с земляками, сфотографировался и раздал желающим автографы.

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В рамках турнира «Золотая шайба» в Химках сыграют легендарные хоккеисты
17 мая 2024, 22:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Гала-матч звёзд отечественного хоккея состоится в рамках суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«На лёд центра «Новогорск» в Химки выйдут легендарные отечественные хоккеисты разных времён. Это президент КХЛ Алексей Морозов, чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, олимпийский чемпион и призёр, чемпион России, главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стенли, вице-президент КХЛ Валерий Каменский, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Якушев, сын легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова Александр и другие», – уточняется в сообщении.
В турнире участвуют более 270 юных хоккеистов 2007-2014 годов рождения. За главный трофей борются 16 команд. В суперфинале выступают по четыре команды в четырёх возрастных группах, прошедшие муниципальный, региональный и всероссийский этапы. Московскую область представляет команда СШОР «Богородский».

Гала-матч с участием легендарных спортсменов состоится 18 мая и начнётся в 16:30.

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#минспорт мо
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#московская область
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Спортсмены из Подмосковья победили на первенстве Европы по грэпплингу
17 мая 2024, 16:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве Европы среди юношей до 16 лет по спортивной борьбе грэпплинг, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Победы одержали представители Подмосковья Гагик Джуликян, выступающий в категории до 38 килограммов, и Ислам Гурбанов, соревнующийся в категории до 42 килограммов», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что оба спортсмена представляют городской округ Домодедово.

Первенство Европы по трём видам спортивной борьбы проводится в греческом городе Лутраки 11 по 18 мая.

Ранее сообщалось, что две подмосковные спортсменки — Ирина Чернышова и Екатерина Яр — одержали победы в международном турнире по ММА. Обе спортсменки представляли городской округ Лыткарино.

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#медали
#минспорта мо
#подмосковье
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В Балашихе в конце мая состоится летний фестиваль ГТО
17 мая 2024, 16:22

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Балашихе 29 мая пройдёт летний фестиваль ГТО в парке «Пехорка-лес». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Традиционный летний фестиваль пройдёт на спортивной площадке в парке «Пехорка-лес».

«Участниками тестирования смогут стать команды школьников состоящих из победителей муниципальных этапов в возрасте от 12 до 15 лет. В спортивную программу войдут бег на 60 метров, бег на 1,5 и 2 км, стрельба из электронного оружия с 10 метров, метание мяча, наклон вперёд из положения стоя на выпрямленных ногах, а также прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа и подтягивания и отжимания», — поделились в министерстве.

Начало регистрации участников 29 мая с 9:00 до 10:00.

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Батак высказал уверенность в способности Станковича сделать «Спартак» чемпионом
17 мая 2024, 16:08

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Сербский тренер Радослав Батак заявил, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству.
«Деян может сделать «Спартак» чемпионом, он доказал свой уровень работой с «Црвеной Звездой», выиграв и чемпионат Сербии, и Кубок, при нём команда отлично выглядела в Еврокубках. У него огромный игровой опыт, он работал с большими тренерами. Для нас, сербов его назначение — это хорошо, значит, доверяют сербским специалистам, это приятно», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Батак.

Он добавил, что Станкович настраивает свои команды на атаку, а его спортсмены всегда очень дисциплинированы.

Ранее министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявлял, что рассчитывает на победу «Спартака» в Кубке России.

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Малафеев заявил о непреодолённом кризисе «Зенита»
17 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев заявил, что «Зениту» так и не удалось преодолеть игровой кризис.
«Победа над ЦСКА и выход в финал Кубка России — хороший результат. Команда показала характер, желание. Но говорить о том, что кризис в игре полностью преодолён, пока рано. Два оставшихся матча в чемпионате будут очень сложными. «Ахмат» в Грозном — всегда непростой соперник, «Ростов» — тоже», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Малафеев.

Он отметил, что если команда хочет завоевать чемпионство, то этих соперников нужно обыграть, хоть это совсем нелегко.

Ранее бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявил, что тренеру команды Сергея Семака можно «перезапустить» карьеру.

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Назван вероятный победитель Кубка России
#спорт
#победа
#футбол
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Футболиста «Спартака» Промеса освободили из-под стражи в ОАЭ
17 мая 2024, 11:57

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях, сообщает голландская газета Parool.
«Футболист Квинси Промес был освобожден в Дубае на определенных условиях», — пишет издание.
Промес находился под стражей в Дубае с марта, ожидая решения о возможной экстрадиции в Нидерланды.

Полиция Дубая задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, после чего он был доставлен в полицейский участок. Футболист был задержан как виновник ДТП. Позже его арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов.

В Нидерландах против Промеса заведены два уголовных дела: одно — о контрабанде наркотиков, другое — о нападении на двоюродного брата.

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#дтп
#участок
#дачи
#нидерланды
#футболист
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Студенты Коломенского университета завоевали пять медалей Кубка России по бадминтону
17 мая 2024, 11:52

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Пять из шести медалей, выигранных сборной Московской области на Кубке России по бадминтону, завоевали студенты факультета физической культуры и спорта Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«В частности, золотую медаль выиграл в одиночном разряде Артур Печёнкин, а серебряную — Владислав Добычкин. Ещё одну награду высшей пробы Артур Печёнкин завоевал в парных соревнованиях, а серебро в этой категории доставалось Георгию Лебедеву и Глебу Степакову», — говорится в сообщении.
Кроме того, Глеб Степаков завоевал ещё одну серебряную медаль — по итогам игры в смешанном парном разряде.

Всего в соревнованиях, которые проходили в Саратове, приняли участие более 130 спортсменов, представляющих 16 регионов России.

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#спорт
#медали
#коломна
#минобразования мо
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МОК запретил флаг России и символ Z на Олимпиаде
МОК запретил российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024
17 мая 2024, 10:46

Фото: iStock/Mei Hwajyan

Журналистам из России запрещено использовать символику страны на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом заявил представитель МОК, приводит его слова ТАСС.
«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — заявили в организации.
Уточняется, что помимо официальной символики страны также запрещено использовать символы спецоперации –литеры Z. Другая военная символика, флаг, георгиевская лента также запрещены для демонстрации.

Ранее глава МОК Бах заявил, что Украина и Россия не будут бойкотировать Олимпиаду в Париже. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#флаг
#украина
#мок
#олимпиада
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На старт Гонки Героев «Наследники Победы» выйдут около 1,5 тыс. участников
16 мая 2024, 23:00

Фото: пресс-служба МИСК МО

На подмосковном полигоне Алабино 15 июня пройдёт Гонка Героев «Наследники Победы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Это 8 км через водные преграды, отвесные стены, овраги, рукоходы и даже «Эверест» – семиметровая горка с канатами. Ожидается участие 75 команд – 1,5 тыс. участников из разных уголков Подмосковья. Дошедшие до финала, получат фирменный жетон гонки, а лидеры – кубки», – говорится в сообщении.
Для гостей гонки организаторы подготовили массажные зоны, полевую кухню, аквагрим, родео и другие развлечения. Участие в забеге бесплатное. Выйти на старт соревнований могут участники в возрасте от 18 до 35 лет.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
#спорт
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