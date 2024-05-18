Чемпионат профмастерства «Абилимпикс» для учащихся с ОВЗ проводится в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Подмосковье стартовал региональный чемпионат профмастерства «Абилимпикс» для учащихся с ОВЗ. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходит в Королёве.
В общей сложности в чемпионате принимают участие порядка тысячи спортсменов со всей Московской области. Все участники соревнуются в 93 направлениях.
Победители регионального этапа будут представлять Подмосковье в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в октябре.
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«В этом году в список компетенций регионального чемпионата включены новые направления: «Автоматизация бизнес-процессов организации», «Банковское дело», «Дизайн модной одежды и аксессуаров», «Жестовое искусство», «Информационная безопасность», «Коррекционная педагогика (логопедия)», «Управление складированием», — поделились в пресс-службе.
В общей сложности в чемпионате принимают участие порядка тысячи спортсменов со всей Московской области. Все участники соревнуются в 93 направлениях.
Победители регионального этапа будут представлять Подмосковье в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в октябре.
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Мира Полтева