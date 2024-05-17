Спортсмены из Подмосковья победили на первенстве Европы по грэпплингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве Европы среди юношей до 16 лет по спортивной борьбе грэпплинг, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Победы одержали представители Подмосковья Гагик Джуликян, выступающий в категории до 38 килограммов, и Ислам Гурбанов, соревнующийся в категории до 42 килограммов», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что оба спортсмена представляют городской округ Домодедово.
Первенство Европы по трём видам спортивной борьбы проводится в греческом городе Лутраки 11 по 18 мая.
Ранее сообщалось, что две подмосковные спортсменки — Ирина Чернышова и Екатерина Яр — одержали победы в международном турнире по ММА. Обе спортсменки представляли городской округ Лыткарино.
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