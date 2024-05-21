В Пушкинском будут выявлять юных скутеристов-нарушителей

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.
Госавтоинспекция Пушкинского городского округа проводит с 20 мая по 6 июня профилактическое мероприятие «Мото-скутер». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В этот период пройдут совместные рейды с сотрудниками по делам несовершеннолетних и органами образования. Выявлять будут несовершеннолетних водителей, нарушающих правила дорожного движения на скутерах, квадроциклах и других видах мототранспорта. Информация о юном нарушителе направляется в его школу и в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации муниципалитета», – уточнили в пресс-службе.Там пояснили, что к ответственности могут привлечь и родителей нарушителя за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних.
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