В Красноармейске прошел межрегиональный турнир по футболу Laffy Cup 2024

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
Футбольный клуб «Динамо Пушкино» завоевал серебряные медали межрегионального турнира Laffy Cup 2024. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В турнире формата 8х8 приняли участие футбольные коллективы из регионов центрального федерального округа.
Стоит отметить, что Игры прошли по круговой системе в очень интенсивной форме с большим количеством матчей в один игровой день.
Читайте также:
Глава Пушкино Красноцветов обсудил с администрацией план ближайших работ в округе
Хозяева собак показали питомцев на всероссийской выставке в Пушкинском
В Пушкине состоится концерт-конкурс второго сезона фестиваля «Город танцует в парках»
«Ребята из «Динамо Пушкино» 2009 г.р. одержали победы во всех играх, проиграв только будущему победителю соревнования, и завоевали серебряные медали турнира. Команда выступала на турнире в составе Константина Малозёмова, Ярослава Кузнецова, Арсения Сидюкова, Максима Грибова, Фёдора Никитина, Александра Молчанова, Артёма Макарова, Владислава Шуленина, Артёма Бесперстова, Даниила Зубарева, Богдана Иваненко и Даниила Разваляева», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что Игры прошли по круговой системе в очень интенсивной форме с большим количеством матчей в один игровой день.
Читайте также:
Глава Пушкино Красноцветов обсудил с администрацией план ближайших работ в округе
Хозяева собак показали питомцев на всероссийской выставке в Пушкинском
В Пушкине состоится концерт-конкурс второго сезона фестиваля «Город танцует в парках»
Мира Полтева