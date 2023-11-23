В Пушкинском готовят праздничные мероприятия ко Дню матери

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В городском округе Пушкинский готовят праздничные мероприятия ко Дню матери, который состоится 26 ноября. О программе рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечается, что праздничные мероприятия, концерты и развлекательные программы пройдут по всему городскому округу Пушкинский.
Так, городской дворец культуры Красноармейска подготовил концертную программу «Самым любимым и родным». Посмотреть её можно 24 ноября в 18 часов.
В Центральном доме культуры «Строитель» 25 ноября состоится представление «Мамин день», начало в 15 часов. Вход бесплатный для семей участников спецоперации.
В Центре культуры и искусств имени Л.Н. Кекушева 26 ноября состоится творческий вечер ансамбля «Серебряные звуки». Начало в 17 часов, вход свободный.
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Так, городской дворец культуры Красноармейска подготовил концертную программу «Самым любимым и родным». Посмотреть её можно 24 ноября в 18 часов.
В Центре культуры и искусств имени Л.Н. Кекушева 26 ноября состоится творческий вечер ансамбля «Серебряные звуки». Начало в 17 часов, вход свободный.
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