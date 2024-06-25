В Красноармейске в преддверии Дня молодёжи провели волейбольный турнир

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
В Красноармейске состоялся открытый турнир по волейболу, который уже более 10 лет проходят в преддверии Дня молодёжи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
«На турнире собираются учащиеся спортивных секций, профессионалы и ветераны. Дети с удовольствием приезжают, играют, набираются сил, энергии и опыта. Во время игры царит особая атмосфера дружбы и желания показать свои навыки», – поделился тренер Олег Смирнов.Сверстники игроков болеют за них и придумывают кричалки, чтобы поддержать любимую команду.
«Мы стараемся поддерживать друзей, чтобы они чувствовали надёжный тыл и выкладывались на все сто процентов», – рассказал житель Красноармейска Леонид Мищенко.В турнире в этом году приняли участие команды из Пушкинского, Мытищ, Сергиева Посада и Красноармейска.
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