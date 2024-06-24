В Пушкинском округе провели выездную администрацию жителями

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
В Пушкинском прошла традиционная «выездная Администрация». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Встреча с жителями прошла в Царёво. Глава Городского округа Максим Красноцветов вместе с профильными заместителями, депутатами рассмотрели все волнующие жителей вопросы.
По итогам встречи был составлен план работ на ближайшее время.
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«Основные темы, с которыми обращались жители, коснулись качества обслуживания многоквартирных домов, ремонт дорог, моста и футбольного поля. Кроме того, граждан волновали вопросы реновации и земельных отношений. По всем обращениям были даны подробные разъяснения. Те вопросы, которые требуют более детальной проработки, взяты в работу совместно с профильными службами», — поделились в пресс-службе администрации.
По итогам встречи был составлен план работ на ближайшее время.
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Мира Полтева