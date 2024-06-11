В Пушкинском округе проводят месячник борьбы с наркотиками

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Антинаркотический месячник проходит в Пушкинском городском округе в июне, он пророчен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который отмечают 26 июня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках месячника проводится работа по информированию людей о негативном влиянии наркотиков на здоровье, а также об ответственности за участие в незаконном обороте наркотических веществ», — говорится в сообщении.Отмечается, что важной целью месячника является приобщение молодёжи к здоровому образу жизни.
Месячник продлится до 30 июня.
Ранее сообщалось, что у железнодорожной станции Зеленоградская в Пушкинском городском округе провели акцию «Международный день привлечения внимания к ж/д переездам».
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