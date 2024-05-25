В Пушкинском округе проводится ремонт дорог

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
В Пушкинском активная фаза ремонта дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На сегодняшний день в работе 5 дорог из 6 запланированных.
Также на 50 % готово обустройство парковочных карманов и площадок для общественного транспорт в Красноармейске.
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«На улице Авиационная в Пушкино процент выполнения — 50%. Продолжается установка бортового камня и перенос столбов освещения. На улице Тургенева от ул. Вокзальная до ул. Некрасова в Пушкино работы полностью завершены. Работники проводят установку бортового камня и отсыпку основания тротуара щебнем. Готовность — 60%.На московском проспекте от ул. Вокзальная до ул. Чехова ведутся работы по обустройству кругового движения вблизи ж/д станции Пушкино, заездных карманов к автобусным остановкам и установка бордюрного камня. Переносятся линии уличного освещения», — подчеркнул Глава Пушкино Максим Красноцветов.
Также на 50 % готово обустройство парковочных карманов и площадок для общественного транспорт в Красноармейске.
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Мира Полтева