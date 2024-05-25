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В Пушкинском округе проводится ремонт дорог

25 мая 2024, 15:09
Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Пушкинском активная фаза ремонта дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На сегодняшний день в работе 5 дорог из 6 запланированных.

«На улице Авиационная в Пушкино процент выполнения — 50%. Продолжается установка бортового камня и перенос столбов освещения. На улице Тургенева от ул. Вокзальная до ул. Некрасова в Пушкино работы полностью завершены. Работники проводят установку бортового камня и отсыпку основания тротуара щебнем. Готовность — 60%.На московском проспекте от ул. Вокзальная до ул. Чехова ведутся работы по обустройству кругового движения вблизи ж/д станции Пушкино, заездных карманов к автобусным остановкам и установка бордюрного камня. Переносятся линии уличного освещения», — подчеркнул Глава Пушкино Максим Красноцветов.



Также на 50 % готово обустройство парковочных карманов и площадок для общественного транспорт в Красноармейске.

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#станции
#максим красноцветов
#ремонт дорог
Легендарную подлодку США времён Второй мировой войны обнаружили у берегов Японии
25 мая 2024, 13:43

Фото: iStock/Michael Stifter

Одну из легендарных подлодок Второй мировой войны обнаружили у берегов Японии. Об этом сообщает издание Business Insider.
Археологи обнаружили затопленную в 1944 году субмарину USS Harder ВС США, совершавшую атаки на японский флот в водах у острова Окинава.

Американская субмарина была найдена на глубине свыше 900 метров в Южно-Китайском море. Она практически не имеет повреждений, за исключением боевой рубки.

Отметим, что подлодку затопили 24 августа 1944 года после того, как её экипаж подбил большое количество кораблей стороны противника. Причиной затопления стали подводные бомбы. На борту находились 79 американских военных.

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#сша
#корабль
#япония
#вторая мировая война
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В Дубне провели экологическую акцию к Дню Волги
25 мая 2024, 12:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

День Волги в Дубне отпраздновали экологической акцией, организованной Сбербанком. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Мероприятие проходило на Менделеевской набережной.

Акция проводилась в 15 городах России по всему течению реки Волга.

«Хочу поблагодарить всех, кто присоединился. Ну, а тех, кто ни разу не участвовал, приглашаем. Я считаю, что вместе, большой командой, мы точно сделаем ещё больше», — отметил глава Дубны, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Тихомиров.

Глава также подчеркнул, что в наукограде — единственном городе Подмосковья, расположенном на Волге, большое внимание уделяют экологическому воспитанию. Даже дети заботятся о том, чтобы вокруг было чисто.

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#памятник
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#акции
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В микрорайоне Дзержинец ведется капитальный ремонт фасадов зданий
25 мая 2024, 12:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В микрорайоне Дзержинец городского округа Пушкинский продолжается масштабный капитальный ремонт фасадов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Капитальный ремонт ведется на фасад домов 7,9,18, 23 и 36.

«В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов выполняются ремонт панельного фасада с устройством декоративно-защитного слоя, замена окон в местах общего пользования, ремонт балконных плит, ремонт козырьков подъездов, замена входных дверей в подъезды. В скором времени в домах будут выполнены работы по капитальному ремонту плоских крыш и установке узлов управления тепловой энергии и горячего водоснабжения», — подчеркнули в пресс-службе.

В настоящий момент все работы выполнены уже на 20%.

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#ремонт
#подъезды
#капитальный ремонт
#пушкино
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Жителям Подмосковья напомнили правила прибывания у воды во время отдыха
25 мая 2024, 10:25

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели «Мособлпожспас» призвали жителей региона сохранять бдительность при отдыхе у воды. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Сотрудники ведомства провели патрулирование в городском округе Павловский Посад.

«В разгар отдыха на природе у всех расслабленное состояние, но людям нельзя терять бдительность и заранее позаботиться о собственной безопасности. Желающим открыть купальный сезон не следует заходить в воду при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения. Людям со слабым вестибулярным аппаратом во избежание падения в воду не стоит выходить на узкие мостики с неустойчивой опорой. Уделите особое внимание организации досуга детей. Не пускайте с них глаз и не отвлекайтесь — подчас минутная потеря бдительности может обернуться трагедией. Соблюдайте требования безопасности, и тогда отдых на природе принесет только пользу и оставит приятные воспоминания», — подчеркнул замначальника территориального управления Алексей Зайцев.

Стоит отметить, что пренебрежение требованиями безопасности всегда чревато серьезными неприятностями.

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#павловский посад
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#отдых
#сотрудники
#купальный сезон
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В России начнут публиковать доменные имена сайтов-иноагентов
Минюст РФ начнет публиковать доменные имена сайтов в реестра иноагентов
25 мая 2024, 05:43

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Министерство юстиции России начнет указывать доменное имя информационного ресурса – сайта – в реестре иностранных агентов. Соответствующие распоряжения и постановления правительства страны опубликованы на официальном портале правовой информации.
«Дополнить подпунктом "з" следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)», – отмечается в публикации.

Изменения были внесены в перечень сведений, размещенных в реестре иностранных агентов на официальном сайте Министерства юстиции.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным агентам участвовать в выборах.

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#иностранный агент
#минюст рф
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#закон
#запрет
#выборы
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Нового фигуранта обнаружили в судебном деле генерала Попова
25 мая 2024, 04:20

Фото: Минобороны РФ

В деле бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России генерал-майора Ивана Попова изначально был задействован другой генерал, который, однако, погиб в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает «Коммерсант».
Источники издания не раскрыли имя офицера, но ему было посмертно присвоено звание героя России. Следует отметить, что он считается организатором схемы хищения и сбыта металлоконструкций на сумму 130 миллионов рублей. Сейчас хищение с причинением ущерба приписывается Попову, он не признает своей вины.

Конструкции были выделены для строительства укреплений в Запорожской области. Поводом для возбуждения дела в отношении бывшего командующего 58-й армией стало то, что он получил от первого фигуранта 500 тысяч рублей, якобы полученных за незаконную продажу металла. В то же время собеседник «Ъ» сообщил, что эти средства были предоставлены Попову в долг.

Ранее стало известно, что экс-командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией не был освобожден из СИЗО. Суд отклонил апелляцию.

Напомним, что генерал-майор был задержан 21 мая.

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#армия
#сво
#запорожская область
#минобороны рф
#кража
#россия
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Эксперт призвал к озеленению городов для психического состояния жителей
Эксперт Хорошилов призвал к озеленению города для здоровья жителей
25 мая 2024, 01:51

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Городское озеленение помогает улучшить психическое состояние жителей, заявил газете «Ведомости» основоположник экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов.
Ссылаясь на исследования ученых, он сообщил, что города, в которых дома построены из бетона и недостаточно окружены растительностью, создают так называемые острова тепла. Температура здесь на 3-5 градусов выше, чем в сельской местности. По данным ВОЗ, города являются источником до 60% выбросов парниковых газов, а их жители являются одной из наиболее уязвимых групп к изменению климата.

При этом, как отметил Хорошилов, площадь зеленого покрова города уменьшается.

«Ландшафтный дизайн фокусируется на создании больших зеленых массивов, но маленькие островки природы (скверы, клумбы и деревья в оживленном городском центре) необходимы, чтобы человеческий мозг получал хотя бы минимальное насыщение цветущими пейзажами, столь необходимыми для ментального здоровья», – отметил он.

Эксперт добавил, что в настоящее время в проектах городского развития все больше учитывается потребность человека в природе. По этой причине природный ландшафт все чаще воспроизводится во время проектирования.

Ранее, согласно расчетам индекса качества городской среды за 2023 год, Москва оказалась самым комфортным городом России. Столица получила 360 баллов из 304. Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар также вошли в список как города с населением в миллионы человек.

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#эксперты
#экология
#строительство
#растения
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В России планируют подготовку Интернет-издания Красной книги
«ВНИИ Экология» планирует подготовить Интернет-издание Красной книги
25 мая 2024, 00:40

Фото: iStock/Anne Coatesy

Единый научный центр Министерства природных ресурсов Российской Федерации «ВНИИ Экология» готовит онлайн-версию Красной книги России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.
В настоящее время лаборатория готовит к публикации новый том «Растения и грибы». В него войдет 741 статья авторства более чем сотни ведущих экспертов, а иллюстрации будут выполнены ведущими художниками. Выпуск запланирован на конец года.

По словам руководителя «ВНИИ Экология» Александра Закондырина, в книге будут описаны причины вымирания и сокращения численности растений и грибов, а также меры по сохранению редких видов. Говоря о новом томе, Закондырин рассказал, что научный центр хочет создать онлайн-издание, которое в будущем значительно расширит круг читателей.

Ранее россиян предупредили о наказании за сбор растений, занесенных в Красную книгу.

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#растения
#грибы
#книга
#экология
#россия
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США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Блинкен: США передадут Украине новую военную помощь на $275 млн
24 мая 2024, 21:53

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США предоставят Киеву новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, включающий боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также противотанковые средства, которые будут отправлены в кратчайшие сроки. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Этот пакет помощи на 275 миллионов долларов, являющийся частью наших усилий по поддержке Украины в отражении российских атак в районе Харькова, включает в себя срочно необходимые возможности», — говорится в заявлении Блинкена.
По его словам, в пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства, высокоточные авиаснаряды и другие виды вооружений.

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#сша
#боеприпасы
#блинкен
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