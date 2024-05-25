В Пушкинском округе проводится ремонт дорог

Сотрудники ведомства провели патрулирование в городском округе Павловский Посад.

«В разгар отдыха на природе у всех расслабленное состояние, но людям нельзя терять бдительность и заранее позаботиться о собственной безопасности. Желающим открыть купальный сезон не следует заходить в воду при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения. Людям со слабым вестибулярным аппаратом во избежание падения в воду не стоит выходить на узкие мостики с неустойчивой опорой. Уделите особое внимание организации досуга детей. Не пускайте с них глаз и не отвлекайтесь — подчас минутная потеря бдительности может обернуться трагедией. Соблюдайте требования безопасности, и тогда отдых на природе принесет только пользу и оставит приятные воспоминания», — подчеркнул замначальника территориального управления Алексей Зайцев.