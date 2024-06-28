В Пушкинском состоялась очередная «выездная Администрация»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
В Пушкинском состоялась вторая на этой неделе «выездная Администрация». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Встреча с жителями проводилась в «Образовательном центре № 2» в Ивантеевке.
На встречу пришли 64 человека с различными вопросами. В ходе приема глава округа Максим Красноцветов и его команда рассмотрели обращения по темам переселения из аварийного жилья, земельно-имущественных отношений, оказания материальной помощи и ЖКХ.
В конце встречи глава поблагодарил всех участников за плодотворную работу и жителей за то, что они нашли возможность задать и обсудить вопросы даже в такую жаркую погоду.
Читайте также:
В администрации г. о. Пушкинский обсудили проблемы развития здравоохранения
В Пушкино провели заседание Совета депутатов округа
Пушкинский округ вошёл в число лидеров по использованию карты «Стрелка»
На встречу пришли 64 человека с различными вопросами. В ходе приема глава округа Максим Красноцветов и его команда рассмотрели обращения по темам переселения из аварийного жилья, земельно-имущественных отношений, оказания материальной помощи и ЖКХ.
«Хочу отметить, что многие жители приходят с интересными предложениями и своими идеями, как можно улучшить ситуацию. По каждому вопросу мы постарались дать людям подробные разъяснения. А более сложные вопросы мы направили в ответственные службы, чтобы они могли найти оптимальные решения», — поделился Максим Красноцветов.
В конце встречи глава поблагодарил всех участников за плодотворную работу и жителей за то, что они нашли возможность задать и обсудить вопросы даже в такую жаркую погоду.
Читайте также:
В администрации г. о. Пушкинский обсудили проблемы развития здравоохранения
В Пушкино провели заседание Совета депутатов округа
Пушкинский округ вошёл в число лидеров по использованию карты «Стрелка»
Мира Полтева