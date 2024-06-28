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В Пушкинском состоялась очередная «выездная Администрация»

28 июня 2024, 12:36
Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Пушкинском состоялась вторая на этой неделе «выездная Администрация». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Встреча с жителями проводилась в «Образовательном центре № 2» в Ивантеевке.

На встречу пришли 64 человека с различными вопросами. В ходе приема глава округа Максим Красноцветов и его команда рассмотрели обращения по темам переселения из аварийного жилья, земельно-имущественных отношений, оказания материальной помощи и ЖКХ.



«Хочу отметить, что многие жители приходят с интересными предложениями и своими идеями, как можно улучшить ситуацию. По каждому вопросу мы постарались дать людям подробные разъяснения. А более сложные вопросы мы направили в ответственные службы, чтобы они могли найти оптимальные решения», — поделился Максим Красноцветов.

В конце встречи глава поблагодарил всех участников за плодотворную работу и жителей за то, что они нашли возможность задать и обсудить вопросы даже в такую жаркую погоду.

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Пассажирам подмосковных автобусов и электричек начали раздавать воду
28 июня 2024, 13:00

Бесплатную питьевую воду раздают пассажирам подмосковные перевозчики на остановках общественного транспорта, автовокзалах и железнодорожных станциях в связи с установившейся жаркой погодой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для комфорта пассажиров Минтранс Подмосковья совместно с перевозчиками организовали раздачу питьевой воды. Бутилированную воду жителям и гостям Подмосковья предлагают в часы пик», — отметил глава областного министерства Алексей Гержик.
Он добавил, что все пункты по раздаче воды организованы так, чтобы не затруднять вод и выход пассажиров из автобусов.

Ранее в Минтрансе Московской области призвали водителей не садиться за руль, если жара вызвала ухудшение самочувствия.

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Жителям Подмосковья напомнили о соблюдении правил безопасности в лесу
28 июня 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендуют жителям Подмосковья соблюдать правила безопасности в лесу. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
После обильных дождей начался сезон сбора грибов и ягод. Однако многие забывают, что лес может быть опасным местом, даже для опытных грибников.

«Любителям тихой охоты стоит подготавливаться к походу в лес заранее. Прежде всего нужно сообщить родственникам о своем маршруте и о примерном времени возращения домой. С собой необходимо взять заряженный телефон, зажигалку, запас воды и продуктов, фонарик, компас, свисток, головной убор, спрей от насекомых и необходимые лекарства. Для подобной прогулки лучше выбрать одежду ярких цветов со светоотражающими элементами. Также следует воздержаться от открытых нарядов, чтобы защитить свою кожу от укусов насекомых и колючих веток», — поделился начальник отдела Сергей Жукин.

В нештатной ситуации работники подразделения рекомендовали населению не паниковать, а внимательно осмотреться на месте и позвонить в экстренные службы.

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Жителей Подмосковья призвали не садиться за руль при ухудшении самочувствия
28 июня 2024, 12:20

Фото: istockphoto / Motortion

Минтранс Подмосковья призывает не садиться за руль при ухудшении самочувствия в жару. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Московской области ожидается жаркая погода — температура поднимется до 30 градусов.

«Если вы чувствуете недомогание, лучше не садиться за руль. В середине дня рекомендуется ограничить пребывание на солнце и отложить поездки на активное время. Жжара может влиять на организм подобно алкоголю, снижая скорость реакции и концентрацию внимания. Если вы всё же решили воспользоваться автомобилем, не заправляйтесь до полного бака. Наденьте свободную светлую одежду, не забудьте головной убор. В салоне автомобиля держите воду — лучше простую, несладкую и негазированную», — поделились в пресс-службе.

Перед началом поездки убедитесь, что кондиционер исправен, и не включайте его на полную мощность сразу. Паркуйте автомобиль в тени и накрывайте его светоотражающими экранами. Не оставляйте в салоне детей и животных, это может быть опасно.

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В Киеве люди перекрыли подъезд к железнодорожному вокзалу
28 июня 2024, 12:10

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

На Украине демонстранты заблокировали доступ к железнодорожному вокзалу Киева, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Журналисты сообщили, что группа людей перекрыла подъезд к вокзалу около 9:30 утра в пятницу, 28 июня. Блокировка была снята примерно через час.

«В связи с этим отправления поездов задерживались на десять минут, чтобы пассажиры успели на свои рейсы», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Львовской области Украины люди также перекрыли трассу.

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В подмосковной дерене Шилово установят новое освещение
28 июня 2024, 12:03

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Новое уличное освещение установят в деревне Шилово Рузского городского округа, работы проведут в рамках губернаторского проекта «Светлый город», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«На улично-дорожной сети в деревне Шилово будет уставлен 21 светильник и 21 опора освещения. Протяженность линии наружного освещения составит 800 метров», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что до конца текущего года по проекту «Светлый город» в населённых пунктах Московской области планируется установить около десяти тысяч светильников и свыше четырёх тысяч опор для них. Общая протяжённость новых линий наружного освещения составит более 306 километров. В годовой план вошли 158 улиц, 36 дворов и 22 общественные территории.

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Строительная готовность школы на 825 мест в Домодедове достигла 85%
28 июня 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 825 учеников, возводят на Высотной улице в Домодедове — на территории жилого комплекса «Домодедово парк», сейчас строительная готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время в здании монтируют оборудование вентиляционных систем, сантехническое оборудование и систему электроснабжения, прокладывают систему водоснабжения, в столовой красят стены и собирают мебель, в спортзале заканчивают отделочные работы. Строительство ведётся в графике», — отмечается в сообщении.
Параллельно проводится благоустройство пришкольной территории и размещение там спортивных и игровых площадок.

На стройке задействованы более 200 рабочих и 11 инженерно-технических сотрудников, используется шесть единиц техники.

Ввести новую школу в эксплуатацию планируется до начала учебного года.

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Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе «Стимул мечты – это сам ты!»
28 июня 2024, 11:45

Фото: istockphoto / golubovy

Всероссийский конкурс «Стимул мечты – это сам ты!» проводится в рамках акции к Всемирному дню борьбы с наркоманией. Об этом сообщила пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.
Цель акции — привлечь внимание молодёжи к проблеме потребления наркотических и других психоактивных веществ, а также их негативного влияния на психологическое и физиологическое здоровье человека.

«В рамках этой акции участники размещают в социальной сети «ВКонтакте» посты, истории или короткие видеоролики, в которых они делятся своим видением того, что для них является стимулом жизни. Также они могут предложить позитивную альтернативу потреблению психоактивных веществ или призвать отказаться от употребления и распространения наркотиков. Принять участие в акции могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет», — поделились в пресс-службе.

Конкурс проводится до 10 июля. Подробности проведения можно найти на официальном сайте.

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Школьники Подмосковья могут принять участие в онлайн-академию
28 июня 2024, 11:23

Фото: istockphoto / Ridofranz

Подмосковных школьников приглашают в летнюю онлайн-академию. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Всероссийский проект «Летняя онлайн-академия «Фоксфорда» проводит бесплатные занятия для школьников и детей дошкольного возраста.

«Программа занятий включает видеоуроки по основным школьным предметам и дополнительным внеурочным занятиям. Для учеников начальной школы доступны увлекательные уроки программирования. Также они могут изучать финансовую грамотность и развивать творческие навыки. Ученики 5–8 классов найдут для себя занятия по химии и физике, иностранным языкам, а также смогут улучшить свои компетенции в сфере информационных технологий. Для старшеклассников проводятся занятия по выбору профессий», — поделились в пресс-службе.

«Летняя онлайн-академия «Фоксфорда» принимает заявки до 31 июля. Регистрация на мероприятие и подробная информация доступны на сайте.

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В Домодедове построят крупный спорткомплекс с бассейнами и теннисными кортами
28 июня 2024, 11:19

Фото: пресс-слудба Мособлархитектуры

Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс, где смогут одновременно тренироваться до 2,5 тыс. человек, построят у трассы М-4 «Дон» рядом с селом Ям городкого округа Домодедово, внешний облик будущего здания уже получил одобрение архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь здания переменной этажности — от двух до четырёх этажей — составит свыше 53 тысяч квадратных метров. Там будет скалодром, залы бокса, вольной и греко-римской борьбы, дзюдо и самбо, зал фехтования, бильярдный и шахматный клубы, двадцатипятиметровый бассейн на пять дорожек, учебный детский бассейн и спа-центр с банным комплексом», — говорится в сообщении.
Кроме того, в здании разместится детская спортивно-игровая зона, тренажёрные залы, четыре корта для игры в сквош, два корта для большого тенниса, поле для мини-футбола, батутный центр и многое другое.

На прилегающей территории будут организованы автомобильная и велосипедная парковка, а также проведено озеленение.

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