В Пушкинском совершенствуют алгоритм реагирования на аварийные заявки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
В городском округе Пушкинский улучшат алгоритм взаимодействия с Единой дежурной диспетчерской службой по аварийным заявкам. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов по итогам совещания с заместителями и руководителями управлений.
«Еженедельно проводим анализ отключений электричества и горячей воды. Далее каждый месяц подводим итоги и отправляем письма в ресурсоснабжающие организации с просьбой проанализировать технологические сбои. Это позволит предотвратить аварийные ситуации и сделать акценты на проблемные места», – написал Красноцветов в своём телеграм-канале.Ещё один важный вопрос – «отдых дикарём», отметил он.
«Есть ряд адресов, где жители привыкли отдыхать в летний период. Нужно эти места контролировать и своевременно наводить порядок. Дал соответствующие поручения коммунальным службам», – добавил глава.По его словам, в округе также продолжают ямочный ремонт. С начала года на дорогах устранено 5 тысяч 290 ям.
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Лора Луганская