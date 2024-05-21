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Более 180 жителей Ивантеевки прошли выездную диспансеризацию

21 мая 2024, 20:50
Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

В Ивантеевке организовали медобследование жителей. Диспансеризацию прошли 183 человека, сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского городского округа.
В микрорайонах Детская и Новое Пушкино побывал десант врачей с тяжёлой техникой - маммографом, флюорографом и мобильным ФАПом.
«Я очень довольна, что попала на диспансеризацию в микрорайоне Новое Пушкине. Врачи дружелюбные, всё быстро и удобно. В следующем году отправлю мужа», – заявила одна из пациенток.


В администрации напомнили, что пройти обследование можно с понедельника по пятницу в ближайшем амбулаторно-поликлиническом подразделении. Дважды в месяц для работающих граждан, проводят единые дни диспансеризации и дни семейного здоровья. По заявке руководства диспансеризацию можно утроить и на рабочем месте.

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#пушкинский округ
#здравоохранение
Мясников раскрыл огромную медицинскую проблему
Мясников заявил о проблеме тотальной устойчивости гонореи к антибиотикам
21 мая 2024, 21:11

Фото: iStock/Pablo Gaston Velez

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил о новом штамме гонококка, устойчивом к антибиотикам, что является существенной проблемой в медицине.
«Тотальная резистенция ко всем антибиотикам – огромнейшая медицинская проблема. Год назад появился новый устойчивый штамм гонореи. Но в список вошло пять бактерий, среди которых на втором месте Клостридиум диффициле. Она вызывает серьёзное воспаление кишечника, которая сейчас уже не лечится. Мы вступаем в эру, когда антибиотики увы не работают», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Ранее Александр Мясников заявлял, что отсутствие любви и влюблённости на протяжении жизни может свидетельствовать о депрессии или другом хроническом заболевании.

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#штамм
#антибиотики
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#здоровье
#медицина
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Воробьёв: современный больничный комплекс в Хотькове достроят в сентябре
21 мая 2024, 19:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство крупного больничного комплекса в Хотькове завершат в сентябре, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил, как идёт возведение медучреждения, и побеседовал жителями.
«Важно обеспечить качественную медицинскую помощь жителям и в крупных муниципалитетах, и в маленьких городах, и в посёлках. Здесь строится современный больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену. Когда я был здесь два года назад, строители только заливали бетон. Сейчас работы – на финишной прямой. Рассчитываем, что в сентябре они будут завершены. На такие ответственные сложные объекты мы стараемся ставить только проверенные строительные компании. Надеюсь, что они нас в очередной раз не подведут. Особое внимание мы уделили набору докторов», – сказал глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство ведется по президентскому нацпроекту «Здравоохранение». Территория комплекса – в семь раз больше той, где сейчас находится поликлиника на 350 посещений в смену. Медучреждение будет состоять из трёх больших корпусов, где смогут лечиться более 28 тыс. жителей, в том числе 6,5 тыс. детей. А кроме тех, кто приписан, медуслуги по полису ОМС сможет получать любой, так как в летний сезон численность населения города в Сергиево-Посадском округе увеличивается втрое.

Ранее действовавшая в Хотькове больница располагалась в деревянном здании. Её построили ещё до Первой мировой войны. Помещения не отвечали ни современным требованиям, ни санитарно-эпидемиологическим нормам. Больницу пришлось снести.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас жители посещают поликлинику №5, но там ощущается нехватка узких специалистов. Чтобы попасть на приём к кардиологу, гастроэнтерологу, сделать исследования, люди вынуждены ездить за 20 км в Сергиево-Посадскую районную больницу.
«Это долгожданная больница для жителей Хотькова. Люди давно просили, чтобы у нас был такой медицинский центр. Нам приходится ездить в ЦРБ, но и она не может охватить то количество пациентов, которые обращаются. С нетерпением ждём открытия», – поделился ожиданиями местный житель Игорь Антонов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство началось в 2022 году, сейчас готовность составляет 79%.
«Думаю, в середине июня мы начнём монтировать мебель и ставить тяжёлое оборудование. Срок окончания строительства – декабрь, но, возможно, мы всё завершим в сентябре. Сейчас на объекте работают 250 человек и 10 единиц техники», – рассказал исполнительный директор компании-подрядчика «Родина» Ваник Бадеян.
Московская область оснастит больницу самой современной медицинской техникой. В поликлинику закупят КТ, цифровые рентген и флюорограф, аппарат УЗИ экспертного класса, стоматологическое оборудование, в стационар – оборудование для восстановительного лечения и офтальмологических операций.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Медицинский комплекс строится на историческом месте – здесь когда-то тоже была больница, построенная ещё в 1912 году. Сюда удобно добираться жителям Пушкинского округа, Мытищ, Москвы. Штат больницы укомплектовывается. Ежедневно приходят много соискателей не только из Московской области», – рассказал заведующий поликлиникой №5 Андрей Саакян.
В итоге штат персонала увеличится в полтора раза. Для привлечения специалистов в регионе предусмотрены такие меры поддержки, как ежемесячная компенсация аренды жилья, программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Приведи друга», разовая выплата врачам первичного звена, помощь с устройством детей в сады и школы.

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Названы самые необычные практики для быстрого засыпания
Невролог Панков рекомендовал напряжение мышц лица и белый шум для сна
21 мая 2024, 19:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Врач-невролог Максим Панков перечислил необычные практики для быстрого засыпания, среди которых назвал упражнения мышц лица и белый шум.
Он пояснил, что с помощью упражнений для лица, плеч и других мышц, сделанных в постели перед сном, можно достичь полного расслабления в теле, что также способствует засыпанию.

«Расслабиться, настроиться на спокойный лад и отключиться от внешнего шума поможет прослушивание тихой музыки. Можно подготовить плейлист длительностью 15–20 минут и слушать его каждый вечер во время засыпания. Если музыка слишком отвлекает, можно попробовать заменить ее на белый шум для сна», – добавил в беседе с Газета.ру специалист.

Также врач напомнил о важности гигиены сна.

Ранее врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов объяснял, что сновидения являются результатом обработки нашим мозгом информации.

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#здоровье
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Врач Васильева заявила о возможной смертельной опасности комбучи
21 мая 2024, 18:52

Фото: iStock/LightFieldStudios

Диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева заявила, что поражённая плесенью комбуча может быть смертельно опасна для человека.
«В медицинских источниках присутствуют примеры негативного воздействия комбучи на здоровье человека. При загрязнении напитка плесневыми грибами возможно отравление. Излишняя кислотность напитка приводит к обострению хронических заболеваний ЖКТ. Также важно помнить, что в комбуче содержится небольшое количество алкоголя», — пояснила в беседе с Газета.ру Васильева.

Ранее диетолог Асият Хачирова предупредила, что в майонезе может находиться возбудитель сальмонеллы. Она отметила, что паразит может попасть в продукт благодаря сырому яйцу.

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#напитки
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Эндокринолог Тлиф рассказала, как выявить эндокринные заболевания у детей
21 мая 2024, 14:22

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф рассказала о главных симптомах эндокринных заболеваний у детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Первые признаки эндокринных нарушений у детей это повышенный или пониженный аппетит, слишком сильная или недостаточная активность.

«Наиболее часто мы сталкиваемся с такими заболеваниями эндокринной системы у детей, как: врожденный гипотиреоз, диффузный токсический зоб, эндемический зоб. Нарушение работы надпочечников: врожденная дисфункция коры надпочечников, надпочечниковая недостаточность. Нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет 1 типа. Патология гипофиза и гипоталамуса: карликовость, гигантизм. Криптохоризм у мальчиков. Нарушения работы половых желез: замедленное или ускоренное половое созревание», — пояснила врач Асиет Тлиф.

Также заболевание может появится у ребенка, если близкие родственники имеют эндокринные заболевания.

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В Подмосковье онкохирурги удалили пациентке две опухоли яичников весом 14 кг
21 мая 2024, 11:22

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Подмосковные онкохирурги удалили пациентке две опухоли яичников, составлявшие треть её веса. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
48-летняя женщина обратилась в больницу с жалобами на боль и рост живота в объеме. В ходе диагностики у нее выявили онкологию яичников на третьей стадии.

«Опухоль сдавливала все органы брюшной полости, что не позволяло нормально питаться, передвигаться, дышать и вести повседневный образ жизни. Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями. При поступлении вес пациентки был 50 кг, а вес удаленной опухоли-14 кг, что составило 1/3 всего веса женщины», — поделилась завотделения онкогинекологии №4 Московского областного онкологического диспансера Ирина Карьгина.

После операции и восстановления женщине назначили химиотерапию.

В Минздраве Московской области настоятельно рекомендуют регулярно проходить плановые осмотры у гинеколога и диспансеризацию.

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В Подмосковье планируется открыть новый центр реабилитации
21 мая 2024, 11:05

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В июне в Подмосковье планируется открыть новый центр реабилитации для участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Появление нового реабилитационного центра обсудили на выездном заседании Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению в центре «Ясенки» .

«В этом направлении в Московской области проводится большая всесторонняя работа: наши Герои проходят медицинскую реабилитацию, получают помощь в трудоустройстве. Тем, кому требуется особое внимание по состоянию здоровья, предоставляются персональные помощники.Комплексную реабилитацию в центре «Ясенки» уже успешно прошли 176 бойцов – многие из них буквально снова встали на ноги. В дальнейшем направление по реабилитации бойцов в Подмосковье будет расширяться», – поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Новый центр реабилитации будет расположен в «Протэкс-центре» в Коломне. В нём будет оказываться помощь тем, кто нуждается в протезировании.

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Россиян предупредили о возможном всплеске заболеваемости новым коронавирусом
Иммунолог Крючков предупредил о всплеске заболеваемости новым вариантом ковида
21 мая 2024, 05:38

Фото: istock / peterschreiber.media

Новый вариант коронавируса группы FLiRT может вызвать новую волну заболеваемости в Европе, США, а спустя время и в России. Об этом предупредил иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру».
«Эволюция коронавируса продолжается, и, если общество стало меньше внимания обращать на вирус, это не значит, что он исчез. Было обострение ситуации в Китае, теперь то же ждет Европу и США. Сейчас мы наблюдаем очередную генерацию внутри омикрон-линии: популяция продолжает адаптироваться, а вирус — преодолевать негативную для него адаптацию», — пояснил врач.
При этом, как утверждает Крючков, серьезной разницы в патогенности, летальности у новых вариантов нет — данные показатели оставались практически на том же уровне 2021 года. Резких скачков в заразности, по словам иммунолога, также ждать не стоит — она достигла своего биологического потолка.

Собеседник издания подытожил, что с учетом нынешней обстановки, новых крупных волн заболеваемости не ожидается, но будут всплески. Он добавил, что рост заболеваемости в России не будт «слишком масштабным».

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Паразитолог Бартули заявил об опасности купания в городских реках
Паразитолог Бартули заявил о риске подхватить инфекцию в городских реках
20 мая 2024, 23:25

Фото: iStock/imArbaev

Врач-паразитолог Эдуард Бартули заявил, что купание в городских реках может обернуться заражением опасными инфекциями.
«В таких реках могут находиться эмбрионы холеры, а также опасные паразиты: лямблии и аскариды. Это объясняется тем, что в городские реки зачастую сливают канализацию. Также велик риск кишечной инфекции, которая проявляется головной болью, диареей, увеличением температуры, обезвоживанием», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он предупредил, что при подобных заражениях применяется специфическое лечение в виде сорбентов или кишечных антисептиков.

Ранее вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что домашние собаки и кошки могут быть переносчиками вируса крысиного гепатита.

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