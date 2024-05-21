Более 180 жителей Ивантеевки прошли выездную диспансеризацию

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.
В Ивантеевке организовали медобследование жителей. Диспансеризацию прошли 183 человека, сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского городского округа.
В микрорайонах Детская и Новое Пушкино побывал десант врачей с тяжёлой техникой - маммографом, флюорографом и мобильным ФАПом.
В администрации напомнили, что пройти обследование можно с понедельника по пятницу в ближайшем амбулаторно-поликлиническом подразделении. Дважды в месяц для работающих граждан, проводят единые дни диспансеризации и дни семейного здоровья. По заявке руководства диспансеризацию можно утроить и на рабочем месте.
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«Я очень довольна, что попала на диспансеризацию в микрорайоне Новое Пушкине. Врачи дружелюбные, всё быстро и удобно. В следующем году отправлю мужа», – заявила одна из пациенток.
В администрации напомнили, что пройти обследование можно с понедельника по пятницу в ближайшем амбулаторно-поликлиническом подразделении. Дважды в месяц для работающих граждан, проводят единые дни диспансеризации и дни семейного здоровья. По заявке руководства диспансеризацию можно утроить и на рабочем месте.
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Лора Луганская