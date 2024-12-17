В пяти округах Московской области ликвидировали незаконные граффити и рекламу

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Также несанкционированные рекламные объявления были убраны с дорожных знаков на улицах Волковской в Люберцах, Мира во Фрязине и 7-й Дивизии в Раменском районе. Кроме того, знаки были очищены от вандальных надписей на улице Московской в Долгопрудном.
Министерство транспорта Московской области напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил поведения на дорогах. Повреждение элементов дорожной инфраструктуры является правонарушением и может негативно сказаться на безопасности движения.
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