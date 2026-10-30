В пяти регионах России выявили более 1,5 тысячи случаев мышиной лихорадки
Врачи диагностировали мышиную лихорадку у 1512 человек в нескольких регионах России. Осенью риск заражения растет: грызуны перебираются с полей ближе к жилью в поисках тепла.
По сведениям SHOT, случаи заболевания зарегистрировали в Нижегородской и Саратовской областях, Татарстане, Башкортостане и Удмуртии.
Заразиться можно во время уборки опавшей листвы на даче или в городе. Возбудитель попадает в организм с пылью, загрязненной выделениями грызунов, либо при контакте с ними.
Первые признаки инфекции иногда возникают лишь через месяц. У заболевшего резко повышается температура, появляются боли в мышцах, голове, животе и пояснице. Лицо и верхняя часть тела могут покраснеть. В тяжелых случаях болезнь нарушает работу почек.
Врачи рекомендуют при таких симптомах обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Для защиты от инфекции медики советуют надевать маску во время уборки, не прикасаться голыми руками к грызунам, их гнездам и помету, а после работы тщательно мыть руки. Вакцины от мышиной лихорадки в России нет.
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