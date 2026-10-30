В пяти регионах России выявили более 1,5 тысячи случаев мышиной лихорадки

30 октября 2026, 10:10

Фото: iStock/Anant_Kasetsinsombut

Врачи диагностировали мышиную лихорадку у 1512 человек в нескольких регионах России. Осенью риск заражения растет: грызуны перебираются с полей ближе к жилью в поисках тепла.