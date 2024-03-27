В Московской области устранили свыше 1000 незаконных граффити

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Более 1000 незаконных граффити выявили в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Незаконными считаются граффити и рисунки уличных художников, которые не согласованы с администрациями городских округов.
Стоит добавить, что устранение ненадлежащего вида фасадов происходит при помощи закрашивания краской подходящего колера, либо с использованием специальных моющих средств. Также незаконное размещение граффити грозит штрафом до 40 тысяч рублей.
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«С начала года инспекторы ГУСТ МО зафиксировали 1002 вандальные надписи по всему Подмосковью. Больше всего нарушений выявили в Лыткарино. Второе место занимает Одинцовский, где обнаружили 88 несанкционированных изображений. На третьем месте — Дзержинский, выявлено 73 дефекта», - подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева